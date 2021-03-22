https://news.day.az/society/1327640.html Граждане старше 40 лет уже обращаются для вакцинации от коронавируса - бакинская поликлиника
Граждане старше 40 лет уже обращаются для вакцинации от коронавируса - бакинская поликлиника
В Азербайджане проходит вакцинация от коронавируса лиц старше 40 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам заместителя главврача Городской поликлиники №2 Сабаильского района Баку Шахина Гулиева, граждане этой возрастной категории с утренних часов уже обращаются в поликлинику.
Он добавил, что в целом с начала вакцинации, проводящейся в Азербайджане с 18 января, в поликлинике были привиты от коронавируса свыше трех тысяч человек.
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