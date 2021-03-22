https://news.day.az/society/1327641.html МВД о тяжелом ДТП в Газахе, в котором погибли отец и сын
МВД о тяжелом ДТП в Газахе, в котором погибли отец и сын
Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Газахе, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, 20 марта в 18:00 в селе Чайлы Газахского района произошло столкновение автомобиля Mercedes, управляемого Зияратом Халиловым, и ВАЗ-2103, за рулем которого находился М. Мамедов.
В результате ДТП на месте погибли З.Халилов и его сын Эльвин, еще один пассажир был госпитализирован.
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