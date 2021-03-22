МВД о тяжелом ДТП в Газахе, в котором погибли отец и сын

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Газахе, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, 20 марта в 18:00 в селе Чайлы Газахского района произошло столкновение автомобиля Mercedes, управляемого Зияратом Халиловым, и ВАЗ-2103, за рулем которого находился М. Мамедов.

В результате ДТП на месте погибли З.Халилов и его сын Эльвин, еще один пассажир был госпитализирован.