В Джалилабаде украли терминалы “Milliön” с 7 тыс. манатов

В Джалилабаде задержали грабителей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, были задержаны И. Мехтиев и К. Диниев.

Было установлено, что в одном из магазинов района они похитили 120 манатов, табачные изделия, терминал "Milliön", внутри которого было 2070 манатов, номерные знаки автомобиля "VAZ-2105". Затем они угнали автомобиль "VAZ-2105" и похитили из другого магазина терминал "Milliön", внутри которого было 5000 манатов.