https://news.day.az/society/1327645.html В Джалилабаде украли терминалы “Milliön” с 7 тыс. манатов
В Джалилабаде украли терминалы “Milliön” с 7 тыс. манатов
В Джалилабаде задержали грабителей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, были задержаны И. Мехтиев и К. Диниев.
Было установлено, что в одном из магазинов района они похитили 120 манатов, табачные изделия, терминал "Milliön", внутри которого было 2070 манатов, номерные знаки автомобиля "VAZ-2105". Затем они угнали автомобиль "VAZ-2105" и похитили из другого магазина терминал "Milliön", внутри которого было 5000 манатов.
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