В Баку мужчина без маски потребовал, чтобы женщины не занимались спортом

В одном из парков Баку на девушек, занимающихся спортом, с нравоучениями набросился незнакомец.

На видеокадрах, распространившихся в соцсети, сам мужчина запечатлен без маски.

Он потребовал у девушек не заниматься спортом у всех на глазах и обратить внимание на внешний вид, мотивируя свои претензии тем, что "неподобающим видом" они якобы подают дурной пример детям.