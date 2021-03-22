https://news.day.az/society/1327687.html В Баку мужчина без маски потребовал, чтобы женщины не занимались спортом - ВИДЕО
В Баку мужчина без маски потребовал, чтобы женщины не занимались спортом - ВИДЕО
В одном из парков Баку на девушек, занимающихся спортом, с нравоучениями набросился незнакомец.
На видеокадрах, распространившихся в соцсети, сам мужчина запечатлен без маски.
Он потребовал у девушек не заниматься спортом у всех на глазах и обратить внимание на внешний вид, мотивируя свои претензии тем, что "неподобающим видом" они якобы подают дурной пример детям.
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