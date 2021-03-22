https://news.day.az/society/1327690.html В Газахе две сестры отравились угарным газом
В Газахе две сестры отравились угарным газом
В Газахе произошло отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Джаналы.
Кязымова Нурай Физули гызы 2004 г.р. и ее сестра, Кязымова Гюнай Физули гызы 2007 г.р. отравились угарным газом в ванной комнате дома.
Состояние госпитализированных удовлетворительное.
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