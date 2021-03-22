В Газахе две сестры отравились угарным газом

В Газахе произошло отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Джаналы.

Кязымова Нурай Физули гызы 2004 г.р. и ее сестра, Кязымова Гюнай Физули гызы 2007 г.р. отравились угарным газом в ванной комнате дома.

Состояние госпитализированных удовлетворительное.