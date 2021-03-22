В Азербайджане выявлено еще 670 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 211 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 246 974 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 087 человек вылечились, 3 366 - скончались. Продолжается лечение 10 521 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 5 928 тестов, в целом за все время пандемии - 2 782 463.