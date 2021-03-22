https://news.day.az/society/1327691.html В Азербайджане выявлено еще 670 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 670 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 670 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 211 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
15 пациентов с коронавирусом скончались.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 246 974 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 087 человек вылечились, 3 366 - скончались. Продолжается лечение 10 521 активного больного.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 5 928 тестов, в целом за все время пандемии - 2 782 463.
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