https://news.day.az/society/1327697.html На трассе Баку-Шамахы перевернулся BMW - ФОТО
На трассе Баку-Шамахы перевернулся BMW - ФОТО
На дороге Баку-Шамахы произошло ДТП.
Как сообщили Oxu.Az в правоохранительных органах, инцидент произошел на 114-м км трассы, передает Day.Az.
Из-за дождливой погоды водитель потерял управление, в результате чего автомобиль марки BMW перевернулся. В ходе инцидента никто не пострадал.
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