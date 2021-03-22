На трассе Баку-Шамахы перевернулся BMW

На дороге Баку-Шамахы произошло ДТП.

Как сообщили Oxu.Az в правоохранительных органах, инцидент произошел на 114-м км трассы, передает Day.Az.

Из-за дождливой погоды водитель потерял управление, в результате чего автомобиль марки BMW перевернулся. В ходе инцидента никто не пострадал.