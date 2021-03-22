https://news.day.az/society/1327726.html В МВД взяли под контроль жалобу избитой мужем женщины
В МВД взяли под контроль жалобу избитой мужем женщины
Министерство внутренних дел взяло под контроль жалобу женщины, подвергшейся насилию со стороны мужа.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, информация, распространенная в социальных сетях, была немедленно взята под контроль, начато расследование.
Как видно из опубликованных снимков, на теле женщины следы от ударов палкой.
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