Знаменитые здания Баку будут освещены красным цветом

24 марта с 20:00 до 22:00 красным цветом будут освещены несколько известных зданий Баку, в том числе Бакинский Олимпийский стадион и исторический архитектурный памятник 12-го века - Девичья башня.

Как передает Day.Az, на зданиях высветятся лозунги Всемирной организации здравоохранения в связи со Всемирным днем туберкулеза ("The clock is ticking", "End TB").

Цель акции - обратить внимание на борьбу с туберкулезом. Партнерство Stop TB ("Положим конец туберкулезу") ежегодно, с 2017 года, в связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом проводит акцию по "окрашиванию в красный цвет" исторических архитектурных сооружений, значимых зданий в различный городах мира. В этом году коалиция азербайджанских противотуберкулезных НПО и общественное объединение "Забота о здоровье" инициировали проведение этой акции и в нашей стране.

Согласно решению ВОЗ, ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох впервые открыл возбудителей туберкулеза. В 1905 году ученый был удостоен Нобелевской премии в области медицины. В 1982 году Всемирная организация здравоохранения и Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями учредили этот день по случаю 100-летия обнаружения возбудителя туберкулеза -палочки Коха.