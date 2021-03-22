https://news.day.az/society/1327748.html Азербайджанского министра заметили летящим эконом-классом - ВИДЕО
Азербайджанского министра заметили летящим эконом-классом - ВИДЕО
Одного из азербайджанских министров заметили летящим эконом-классом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры были опубликованы в соцсетях.
На видео министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев путешествует на самолете наряду с другими гражданами.
Пользователи сети были удивлены и приветствовали факт того, что министр летает не бизнес, а эконом-классом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре