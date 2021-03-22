Азербайджанского министра заметили летящим эконом-классом

Одного из азербайджанских министров заметили летящим эконом-классом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры были опубликованы в соцсетях.

На видео министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев путешествует на самолете наряду с другими гражданами.

Пользователи сети были удивлены и приветствовали факт того, что министр летает не бизнес, а эконом-классом.