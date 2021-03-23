https://news.day.az/society/1327760.html В Хачмазе насмерть сбит пешеход
В Хачмазе насмерть сбит пешеход
В городе Хачмаз произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Баку.
Автомобиль сбил насмерть жителя села Шихлар Хачмазского района Хасиева Гаджиагу Абдулвахаб оглу, 1962 года рождения.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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