Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в Нахчыване

В Иране произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение, зафиксированное в 09:46 по местному времени на территории Ирана, ощущалось недалеко от границы в Нахчыванской АР силой до 3 баллов.