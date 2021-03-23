https://news.day.az/society/1327800.html Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в Нахчыване
Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в Нахчыване
В Иране произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение, зафиксированное в 09:46 по местному времени на территории Ирана, ощущалось недалеко от границы в Нахчыванской АР силой до 3 баллов.
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