Названо число приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства

Названо число лиц, приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства.

Как сообщает во вторник Day.Az, в январе этого года соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы Азербайджана зафиксировано 197 человек, прибывших в страну на ПМЖ, а 22 человека переехали жить за границу.

Таким образом, миграционное сальдо страны составило плюс 175 человек.