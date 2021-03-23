https://news.day.az/society/1327814.html Названо число приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства
Названо число приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства
Названо число лиц, приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства.
Как сообщает во вторник Day.Az, в январе этого года соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы Азербайджана зафиксировано 197 человек, прибывших в страну на ПМЖ, а 22 человека переехали жить за границу.
Таким образом, миграционное сальдо страны составило плюс 175 человек.
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