Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

22 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) был вакцинирован 20 121 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинирован 487 561 человек.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.