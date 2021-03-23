В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один, пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Сыгырлы Кюрдамирского района, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 28-летний житель Агсуинского района Джафаров Сабухи Мехман оглу, упал в водный канал. В результате Джафарова Ирада Джафар гызы скончалась на месте происшествия, а 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.