https://news.day.az/society/1327855.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненые
В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один, пострадали 4 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Сыгырлы Кюрдамирского района, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 28-летний житель Агсуинского района Джафаров Сабухи Мехман оглу, упал в водный канал. В результате Джафарова Ирада Джафар гызы скончалась на месте происшествия, а 4 человека получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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