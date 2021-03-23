Задержаны ограбившие дачу в Баку

В результате операции, проведенной сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, задержаны лица, совершившие кражу в одном из строящихся домов, расположенных в дачном массиве "Ляиш баглары".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе операции были задержаны ранее осужденные жители столицы Махир Исмаилов, Самир Гасанзаде, а также Асим Гусейнов и Самир Юсифов.

В ходе расследования выяснилось, что они украли из дома 2 комби-аппарата общей стоимостью 3000 манатов и другие предметы домашнего обихода.

Следствие не исключает, что указанные лица совершали и другие аналогичные преступления на территории столицы. Если жертвами их деяний стали другие граждане, они могут сообщить об этом в территориальные управления, отделы и подразделения полиции, а также в колл-центр МВД 102.