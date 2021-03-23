В Россию экстрадированы двое объявленных в международный розыск мужчин

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики на основании требований национального законодательства и международных соглашений, которые Азербайджан поддерживает, в том числе Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" в рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой Российской Федерации направила запрос для экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории России.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Калантаров Эмиль Ага-Халил оглу занимался незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой или попыткой сбыта наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, а Гусейнов Мирзабала Ровшан оглу - незаконным приобретением, сбытом наркотиков в крупном размере.

Оба лица объявлены в международный розыск.

Калантаров и Гусейнов в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были доставлены в Российскую Федерацию на основании запросов Генеральной прокуратуры РФ.