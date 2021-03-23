За минувшие сутки раскрыты 17 преступлений по "горячим следам", а также 12 совершенных ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, задержаны 12 лиц, находящихся в розыске, в том числе один должник.

На автодорогах произошло два ДТП, в результате которых двое скончались.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел выявлено шесть фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 26 человек.