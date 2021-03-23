https://news.day.az/society/1327875.html За минувшие сутки раскрыты 17 преступлений по «горячим следам»
За минувшие сутки раскрыты 17 преступлений по «горячим следам»
За минувшие сутки раскрыты 17 преступлений по "горячим следам", а также 12 совершенных ранее.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, задержаны 12 лиц, находящихся в розыске, в том числе один должник.
На автодорогах произошло два ДТП, в результате которых двое скончались.
Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел выявлено шесть фактов, связанных с наркотиками.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 26 человек.
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