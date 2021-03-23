В Баку прошла церемония награждения Azerbaijan Woman Awards

В Баку прошла церемония награждения премии Azerbaijan Woman Awards, организованная при поддержке международного женского журнала Business Woman и пиар-бизнес платформы Reputation, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Azerbaijan Woman Awards - это премия, объединяющая успешных и талантливых женщин Азербайджана, и вручается в различных номинациях за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, науке, архитектуре, спорте, индустрии моды и СМИ. Отбор производится оргкомитетом проекта по итогам деятельности.

Среди лауреатов премии - председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, проректор Бакинской хореографической академии, народная артистка Тарана Мурадова, модельеры-дизайнеры, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова, вице-президент французской компании Vasconi Architectes Айтян Мирзоева, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, актриса Оксана Расулова, телеведущие Елена Сидоренко и Самира Мустафаева, тележурналист Флора Халилзаде, поэтесса и пианист Захра Бадалбейли, певица Гюнай Ибрагимли, художницы Нигяр Аббасбейли, Ройя Гасанова и Тарана Саид, стилист-визажист Сабина Иманова, пластический хирург Кенуль Агамирова, гимнастка Зохра Агамирова, поэтесса Эсли Дильбази, модный дизайнер Гюнель Бехбудова, директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева, интерьер-дизайнер Лала Аккираз, блогер Эльмира Намазова и другие. О лауреатах премии будет выпущен специальный выпуск журнала.

Учредитель Azerbaijan Woman Awards - Агиль Мамиев, директор проекта - Пярвиз Азимзаде, исполнительный директор - Сирадж Бейализаде, pr-директор - Вугар Сафарли.

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