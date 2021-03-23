Газифицирован дом женщины-шехида второй Карабахской войны Аресты Бахышовой.

Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Семья А.Бахышовой живет в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

В сообщении отмечается, что семья шехида не обращалась в ПО в связи с данной проблемой.

"Несмотря на то, что к нам не поступало заявок по этому поводу, сотрудники "Азеригаз" посетили семью. После получения согласия близких Бахышовой в частном жилом доме начались работы по газификации", - заявили представители ПО.

Отметим, что А.Бахышова уехала на фронт для оказания медицинской помощи военнослужащим во время боев, начавшихся 27 сентября.

23 октября она была убита, когда выносила раненых с поля боя.

У А.Бахышовой остались двое детей - Захра и Мардан.