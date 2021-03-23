https://news.day.az/society/1327906.html В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Алят-Астара, проходящем через село Халадж.
В результате столкновения автомобиля типа "пикап" и автомобиля марки Azsamand погиб один человек.
По факту проводится расследование.
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