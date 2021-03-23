В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть погибший

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Алят-Астара, проходящем через село Халадж.

В результате столкновения автомобиля типа "пикап" и автомобиля марки Azsamand погиб один человек.

По факту проводится расследование.