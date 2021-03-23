https://news.day.az/society/1327909.html В Сумгайыте на женщину упала кровля дома - из-за сильного ветра
В Сумгайыте на женщину упала кровля дома - из-за сильного ветра
В Сумгайыте кровля обрушилась на 42-летнюю женщину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдин.
Ветер снес кровлю жилого дома, которая упала на голову 42-летней Севиндж Расуловой, находившейся в этот момент во дворе. Женщина получила сильные удары по голове и различным частям тела.
В настоящее время Расулова находится в коме в отделении реанимации Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре