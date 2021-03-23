В Сумгайыте на женщину упала кровля дома

В Сумгайыте кровля обрушилась на 42-летнюю женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдин.

Ветер снес кровлю жилого дома, которая упала на голову 42-летней Севиндж Расуловой, находившейся в этот момент во дворе. Женщина получила сильные удары по голове и различным частям тела.

В настоящее время Расулова находится в коме в отделении реанимации Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи.