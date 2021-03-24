Туши тюленей выбросило на берег Каспия в Новханы

На берегу Каспийского моря в бакинском поселке Новханы обнаружены туши шести тюленей.

Предполагалось, что животные запутались в незаконно установленных рыболовных сетях и были вынесены на берег.

Как передает Day.Az, начальник Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов заявил Oxu.Az, что был проведен осмотр места происшествия и выяснена причина гибели тюленей.

"Было установлено, что все животные являлись самками. Большая часть каспийских тюленей мигрирует в конце осени в северную часть моря. Взрослые особи размножаются там до начала лета, а в конце марта - начале апреля возвращаются в Средний и Южный Каспий.

Исследования показывают, что самые старые и ослабленные не выдерживают физической нагрузки во время возвращения и умирают. Скорее всего, именно такие особи и были выброшены морским течением на берег в северной части Абшеронского полуострова в результате усилившихся в последние дни северных ветров", - сказал он.

М.Ахундов отметил, что аналогичный случай произошел и в прошлом году.