В еще одном районе Баку начинается проект по сортировке мусора

На территории Насиминского района Баку стартует проект по сбору, транспортировке и сортировке бытовых отходов.

Как сообщает Day.Az, пилотный проект осуществляется Исполнительной властью города Баку вместе с известной британской компанией Mott MacDonald в соответствии с поручениями главы государства о реформировании жилищно-коммунального хозяйства Баку.

На территории Насиминского района проект начнется с 1 апреля. Уже развешаны предупреждающие об этом плакаты.

Оранжевые контейнеры (мусорные баки), как информируют плакаты, предназначены для бумаги, картона, пластика, стекла и металла, а зеленые - для пищевых отходов.

Отметим, что изначально проект охватил территорию Наримановского района Баку, где были созданы площадки для мусорных контейнеров, установлены специальные контейнеры для сортировки мусора, проведена просветительская работа. Хорошие результаты в Наримановском районе создали условия для реализации проекта и в других районах столицы, в частности, в Низаминском и Насиминском.