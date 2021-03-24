https://news.day.az/society/1327975.html У жителя Гаджигабула изъято огнестрельное оружие
У жителя Гаджигабула изъято огнестрельное оружие
У жителя Гаджигабула изъято огнестрельное оружие.
Как спередает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате операции сотрудники Гаджигабульского районного отделения полиции (РОП) изъяли у жителя села Икинджи Удулу Яхьяева Низами Чоллу оглу (1971 г.р.) охотничье ружье 20-го калибра.
В Гаджигабульском РОП ведется расследование.
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