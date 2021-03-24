У жителя Гаджигабула изъято огнестрельное оружие

У жителя Гаджигабула изъято огнестрельное оружие.

Как спередает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате операции сотрудники Гаджигабульского районного отделения полиции (РОП) изъяли у жителя села Икинджи Удулу Яхьяева Низами Чоллу оглу (1971 г.р.) охотничье ружье 20-го калибра.

В Гаджигабульском РОП ведется расследование.