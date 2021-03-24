https://news.day.az/society/1328006.html В Баку умер в больнице мужчина, получивший ожоги от праздничного костра
В Баку умер в больнице мужчина, получивший ожоги от праздничного костра
В Баку 59-летний мужчина умер от ожогов от праздничного костра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, случай произошел в Наримановском районе столицы. Житель района, Челебиев Агиль Нуру оглу (1962 г.р.) 21 марта получил ожоги от праздничного костра и в тяжелом состоянии был госпитализирован. А.Челебиев скончался в больнице.
По факту проводится расследование.
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