В Баку умер в больнице мужчина, получивший ожоги от праздничного костра

В Баку 59-летний мужчина умер от ожогов от праздничного костра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, случай произошел в Наримановском районе столицы. Житель района, Челебиев Агиль Нуру оглу (1962 г.р.) 21 марта получил ожоги от праздничного костра и в тяжелом состоянии был госпитализирован. А.Челебиев скончался в больнице.

По факту проводится расследование.