Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19

23 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 22 966 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинированы 494 403 человека.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.