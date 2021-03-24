https://news.day.az/society/1328007.html Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19
Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19
23 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 22 966 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинированы 494 403 человека.
Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.
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