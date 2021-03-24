https://news.day.az/society/1328010.html За совершение преступлений задержаны 45 человек - МВД
За совершение преступлений задержаны 45 человек - МВД
Накануне, 23 марта, в Азербайджане по "горячим следам" органами внутренних дел было раскрыто 30 преступлений.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, раскрыты остававшиеся нераскрытыми 8 преступлений.
Задержаны и переданы по назначению 24 разыскиваемых, в том числе 6 должников.
Вчера в стране произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2 человека, один пострадал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено 22 факта, связанных с наркотиками.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 45 человек.
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