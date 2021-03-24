За совершение преступлений задержаны 45 человек

Накануне, 23 марта, в Азербайджане по "горячим следам" органами внутренних дел было раскрыто 30 преступлений.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, раскрыты остававшиеся нераскрытыми 8 преступлений.

Задержаны и переданы по назначению 24 разыскиваемых, в том числе 6 должников.

Вчера в стране произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2 человека, один пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено 22 факта, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 45 человек.