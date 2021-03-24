Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 25 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, днем он сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 6-8 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

25 марта в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы, в горах снег. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.