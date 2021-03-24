В Азербайджане ожидается снег

С вечера 26 марта до 28 марта в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в горах ожидается снег, местами интенсивный. Скорость западного ветра местами будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Медико-метеорологический прогноз:

25 марта на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.