https://news.day.az/society/1328024.html В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ожидается снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С вечера 26 марта до 28 марта в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в горах ожидается снег, местами интенсивный. Скорость западного ветра местами будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.
Медико-метеорологический прогноз:
25 марта на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.
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