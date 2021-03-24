https://news.day.az/society/1328034.html На проспектах Гейдара Алиева и Бабека движение ограничивается - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
На проспектах Гейдара Алиева и Бабека движение ограничивается - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
В связи с ремонтными и уборочными работами на проспекте Гейдара Алиева на объездных дорогах в районе Багировского моста, а также на участке проспекта Бабека в направлении поселка Гюнешли движение частично ограничивается.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Сообщается, что водителям рекомендуется во избежание заторов на указанных участках пользоваться альтернативными дорогами.
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