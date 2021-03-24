На проспектах Гейдара Алиева и Бабека движение ограничивается

В связи с ремонтными и уборочными работами на проспекте Гейдара Алиева на объездных дорогах в районе Багировского моста, а также на участке проспекта Бабека в направлении поселка Гюнешли движение частично ограничивается.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что водителям рекомендуется во избежание заторов на указанных участках пользоваться альтернативными дорогами.