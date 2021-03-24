В Евлахе пропал без вести 69-летний мужчина

Житель Евлаха пропал без вести.

Как передает Day.Az, в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел АПА сообщили, что житель города Евлах Мамедов Агамуса Магомедали оглу (1952 г.р.) 3 марта вышел из дома и не вернулся обратно. Когда он вышел из дома, на нем были серый жилет, жакет, брюки и черные туфли.

Тем, кто видел А.Мамедова, просьба позвонить и сообщить в Евлахский районный отдел полиции (на номера 0223364502, 0514681111) и родным пропавшего без вести (на номер 0558580148).