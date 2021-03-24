https://news.day.az/society/1328048.html В Сумгайыте выявлен спортзал, нарушивший карантинный режим
В Сумгайыте выявлен спортзал, нарушивший карантинный режим
В Сумгайыте выявлен спортзал, нарушивший карантинный режим.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в Сумгайытском городском управлении полиции выявили спортзал, функционирующий с нарушением запрета.
Во время обыска сотрудники МВД обнаружили в зале 18 человек.
На владельца спортзала, жителя города Р. Раджабова и 17 человек в зале был составлен протокол.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре