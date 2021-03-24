В Сумгайыте выявлен спортзал, нарушивший карантинный режим.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в Сумгайытском городском управлении полиции выявили спортзал, функционирующий с нарушением запрета.

Во время обыска сотрудники МВД обнаружили в зале 18 человек.

На владельца спортзала, жителя города Р. Раджабова и 17 человек в зале был составлен протокол.