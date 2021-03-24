В этом году в экзаменах по приему на работу директоров было рекордное число кандидатов

В этом году в экзаменах по приему на работу директоров приняло участие рекордное число кандидатов - 2 683 человека.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

Отмечено, что 19 и 25 февраля нынешнего года впервые были проведены онлайн тестовые экзамены по приему на работу директоров.

В течение 1 дня после окончания экзаменов на персональные страницы кандидатов были отправлены разборы результатов и каждый кандидат имел возможность ознакомиться с общими результатами экзаменов.