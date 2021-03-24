https://news.day.az/society/1328062.html В этом году в экзаменах по приему на работу директоров было рекордное число кандидатов
В этом году в экзаменах по приему на работу директоров было рекордное число кандидатов
В этом году в экзаменах по приему на работу директоров приняло участие рекордное число кандидатов - 2 683 человека.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.
Отмечено, что 19 и 25 февраля нынешнего года впервые были проведены онлайн тестовые экзамены по приему на работу директоров.
В течение 1 дня после окончания экзаменов на персональные страницы кандидатов были отправлены разборы результатов и каждый кандидат имел возможность ознакомиться с общими результатами экзаменов.
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