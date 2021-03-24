Известная азербайджанская ведущая заболела COVID-19

Известная азербайджанская ведущая Айтен Сафарова заболела COVID-19.

"Результат моего теста оказался положительным. Состояние постепенно ухудшается, уже появился кашель. Надеюсь, что все будет хорошо. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет. Берегите себя, своих детей", - сказала ведущая в видео, которым поделилась в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

А.Сафарова продолжает лечение в домашних условиях.