https://news.day.az/society/1328064.html Известная азербайджанская ведущая заболела COVID-19 - ВИДЕО
Известная азербайджанская ведущая заболела COVID-19 - ВИДЕО
Известная азербайджанская ведущая Айтен Сафарова заболела COVID-19.
"Результат моего теста оказался положительным. Состояние постепенно ухудшается, уже появился кашель. Надеюсь, что все будет хорошо. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет. Берегите себя, своих детей", - сказала ведущая в видео, которым поделилась в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
А.Сафарова продолжает лечение в домашних условиях.
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