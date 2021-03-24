В Азербайджане выявлено еще 1185 случаев заражения коронавирусом

Азербайджане выявлено еще 1185 случаев заражения COVID-19, 478 человек вылечились, 20 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 834 человека вылечились, 3 404 - скончались. Продолжается лечение 12 254 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8 121 тест, в целом за все время пандемии - 2 799 101.