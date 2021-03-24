https://news.day.az/society/1328092.html В Азербайджане выявлено еще 1185 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1185 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
Азербайджане выявлено еще 1185 случаев заражения COVID-19, 478 человек вылечились, 20 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 834 человека вылечились, 3 404 - скончались. Продолжается лечение 12 254 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8 121 тест, в целом за все время пандемии - 2 799 101.
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