Установлена личность женщины, бросившейся под колеса автомобиля

Установлена личность женщины, которая выбежала на дорогу и бросилась под колеса автомобиля.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, соответствующими мероприятиями, проведенными сотрудниками Управления полиции Абшеронского района, было установлено, что 23 марта 30-летняя женщина, проживающая в "Молодежном городке" Абшеронского района, в связи с психическим расстройством сбежала из дома, выбежав на автомобильную дорогу, потеряла сознание и упала на землю. Люди, которые следовали за ней на видеокадрах, это члены ее семьи. Женщина была немедленно доставлена в больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь.

Также стало известно, что в действиях женщины нет какого-либо умысла, ранее в связи с этим никаких жалоб в органы полиции не поступало. Женщина замужем.

Ведется расследование.