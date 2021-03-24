https://news.day.az/society/1328107.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Шамахинского района в среду произошло землетрясение магнитудой 3,3.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 15:27 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров.
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