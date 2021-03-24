В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Шамахинского района в среду произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 15:27 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров.