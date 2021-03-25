В Мингячевире произошел пожар в общежитии

В Мингячевире произошел пожар в пятиэтажном здании общежития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на 4 этаже общежития на площади 10 м2 сгорели конструкции помещения общей площадью 15 м2. Во время пожара 2 человека отравились дымом, медики оказали им первую помощь на месте происшествия.

Остальная часть помещения и другие комнаты были защищены от огня. Пожар потушен.