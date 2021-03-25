В Евлахе грузовик Shacman столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2115, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Инцидент зарегистрирован на проходящем через город участке магистральной дороги.

Пострадавшие в результате ДТП два пассажира "легковушки" - жители Гейчайского района Габиль Салахов (1968 г.р.) и Ниджат Агаев (1985 г.р.) - были доставлены в Евлахскую центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.