https://news.day.az/society/1328193.html В Евлахе грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие
В Евлахе грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие
В Евлахе грузовик Shacman столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2115, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Инцидент зарегистрирован на проходящем через город участке магистральной дороги.
Пострадавшие в результате ДТП два пассажира "легковушки" - жители Гейчайского района Габиль Салахов (1968 г.р.) и Ниджат Агаев (1985 г.р.) - были доставлены в Евлахскую центральную районную больницу.
По данному факту ведется расследование.
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