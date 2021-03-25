https://news.day.az/society/1328195.html В Габале произошло ДТП со смертельным исходом
В Габале произошло ДТП со смертельным исходом
В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в райцентре.
У водителя Opel с номерными знаками 99 BL 382, двигавшегося в направлении Баку, случился сердечный приступ во время движения, и он врезался в автомобиль ВАЗ 2106, стоявший на обочине дороги. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения.
На место аварии прибыли сотрудники ГДП.
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