В Габале произошло ДТП со смертельным исходом

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в райцентре.

У водителя Opel с номерными знаками 99 BL 382, ​​двигавшегося в направлении Баку, случился сердечный приступ во время движения, и он врезался в автомобиль ВАЗ 2106, стоявший на обочине дороги. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники ГДП.