Известная азербайджанская телеведущая заразилась коронавирусом

Ведущая программы Xəbərlər на ATV Парвин Аскерли заразилась коронавирусом.

Как передает Day.Az, в своем аккаунте в социальной сети она поделилась фотографией из больницы.

Подписчики пожелали ведущей скорейшего выздоровления.