https://news.day.az/society/1328224.html Известная азербайджанская телеведущая заразилась коронавирусом - ФОТО
Известная азербайджанская телеведущая заразилась коронавирусом - ФОТО
Ведущая программы Xəbərlər на ATV Парвин Аскерли заразилась коронавирусом.
Как передает Day.Az, в своем аккаунте в социальной сети она поделилась фотографией из больницы.
Подписчики пожелали ведущей скорейшего выздоровления.
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