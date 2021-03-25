В Баку произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса

В поселке Балаханы Сабунчинского района Баку произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса, сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.org.

Транспортное средство, перевозившее заключенных, столкнулось с автомобилем KIA и врезалось в столб на обочине дороги.