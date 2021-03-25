https://news.day.az/society/1328236.html В Баку произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса - ВИДЕО
В Баку произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса - ВИДЕО
В поселке Балаханы Сабунчинского района Баку произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса, сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.org.
Транспортное средство, перевозившее заключенных, столкнулось с автомобилем KIA и врезалось в столб на обочине дороги.
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