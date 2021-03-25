Завтра в Баку будет теплее

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет слабый туман, к ночи вероятны дожди. Будет дуть северный ветер, днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем-9-11 градусов тепла. В Баку ночью будет 6-8 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла.

26 марта в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером местами ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, в горных районах снег, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла , днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

26 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.