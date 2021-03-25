Число вакцинированных в Азербайджане превысило полмиллиона

24 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) был вакцинирован 20 650 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинирован 502 174 человека.

Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.