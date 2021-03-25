Сотрудники полиции предотвратили проведение поминок

В Балакенский РОП поступила информация о том, что в одном из домов в городе Балакене, а также в селе Газма проводятся траурные церемонии вопреки правилам карантинного режима.

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции предотвратили проведение церемоний по обоим адресам.

В отношении организаторов поминок приняты меры в соответствии с законодательством.