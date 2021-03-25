https://news.day.az/society/1328272.html Сотрудники полиции предотвратили проведение поминок - ФОТО
Сотрудники полиции предотвратили проведение поминок - ФОТО
В Балакенский РОП поступила информация о том, что в одном из домов в городе Балакене, а также в селе Газма проводятся траурные церемонии вопреки правилам карантинного режима.
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции предотвратили проведение церемоний по обоим адресам.
В отношении организаторов поминок приняты меры в соответствии с законодательством.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре