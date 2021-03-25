В Огузе волки напали на село, растерзали несколько голов мелкого рогатого скота.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел ночью в селе Баян. Волки проникли в хлев дома жителя села Рашида Баба оглу Бабаева. Хищники напали на 19 голов мелкого рогатого скота, 10 растерзали.

Владелец хозяйства обратился в соответствующие структуры в связи с инцидентом.