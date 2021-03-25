Еще один солдат азербайджанской армии стал шехидом

Сегодня скончался тяжело раненный в Отечественной войне солдат азербайджанской армии, который долгое время находился в коме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня шехидом стал житель села Гарадаглы Геранбойского района Исмаилов Али Вагиф оглу, 2001 года рождения.

Его похороны состоятся сегодня.