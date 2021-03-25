https://news.day.az/society/1328287.html Еще один солдат азербайджанской армии стал шехидом - ФОТО
Еще один солдат азербайджанской армии стал шехидом - ФОТО
Сегодня скончался тяжело раненный в Отечественной войне солдат азербайджанской армии, который долгое время находился в коме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня шехидом стал житель села Гарадаглы Геранбойского района Исмаилов Али Вагиф оглу, 2001 года рождения.
Его похороны состоятся сегодня.
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