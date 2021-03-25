В Шамахинском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на дороге Баку-Шамахы-Евлах на территории поселка Муганлы столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 2107" и автомобиль марки Daewoo-Nexia. В результате ДТП получили травмы жители Агсуинского района Мамедов Амиль Мухуббат оглу (1992 г.р.) и Мамедова Ирада Агамуса гызы (1956 г.р.). Пострадавшие были доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.

Согласно сообщению, причиной ДТП стал туман на дороге. На той же территории легковой автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и врезался в дерево. Автомобилю был нанесен значительный ущерб.

Ведется расследование.