https://news.day.az/society/1328316.html В Баку в девятиэтажном здании вспыхнул пожар
В Баку в девятиэтажном здании вспыхнул пожар
В Сураханском районе Баку, в квартире общей площадью 67 квадратных метров на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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