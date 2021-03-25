В Баку в девятиэтажном здании вспыхнул пожар

В Сураханском районе Баку, в квартире общей площадью 67 квадратных метров на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.